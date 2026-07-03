النائب محمد إسماعيل: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من انهيار كان مرسوما بعد عام سواد على المصريين

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل محطة "فارقة في تاريخ مصر"، مشيرا إلى أنها نجحت في استعادة الهوية الوطنية المصرية بعد "عام من السواد على المصريين ككل"، شهد محاولات لتكريس خطاب طائفي ينحاز لـ "الأهل والعشيرة" على حساب الوطن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الخروج الشعبي القوي للمصريين بعث برسالة للعالم مفادها أن حماية الدولة المصرية مسئولية تضامنية تقع على عاتق الشعب والمؤسسات كافة.

وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة البناء الشامل، وإرساء دعائم الأمن والأمان، والحفاظ على الهوية الوطنية، مشددا أنها نجحت في إعادة مصر للمصريين.

وتابع أن الثورة نجحت في "إبعاد مندوب الصهيونية العالمية وليس مندوب الإخوان على الإطلاق"، مشيرا إلى أن تغلغل الجماعات في أي وطن هو الباب للتشرذم والمؤامرات.

ولفت إلى أن نماذج الدول المنهارة في المنطقة، توضح كيف كان لهذا الفصيل "اليد العليا" في حدوث هذا الانهيار، مؤكدا أن مصر تمكنت من العودة مجددا لأبنائها وجيشها وشرطتها، وحافظت على مؤسسات الدولة من "انهيار كان مرسوما لها".