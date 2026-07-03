فريدي البياضي: المواطن «كعب داير» للحصول على النموذجين 7 و10 ضمن إجراءات التصالح

طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، الحكومة بعدم ربط تركيب العدادات الكودية بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في تعقيدات قانون التصالح وصعوبة استكمال إجراءاته، وليس في المواطنين.

وقال "البياضي" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أمس الخميس، إن المواطنين يواجهون معاناة كبيرة في إنهاء إجراءات التصالح، مردفًا أن المواطن “كعب داير” للحصول على النموذجين 7 و10، بسبب التعقيدات الإدارية.

وأضاف أن قانون التصالح ينص على عدم حصول المخالف على بعض الخدمات، فيما يتعلق تطبيق ربط العدادات الكودية بالتصالح بلتعليمات مجلس الوزراء، مطالبًا بإصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بعدم معاقبة المواطن مرتين بسبب المخالفة.

وأكد على أن أغلب المواطنين لديهم استعداد لإنهاء إجراءات التصالح، لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب التعقيدات الإدارية والإجراءات الواردة في القانون، مشددًا على ضرورة تبسيط المنظومة وربطها إلكترونيًا بين الجهات المختلفة.

وأوضح أنه بمجرد تقدم المواطن بطلب التصالح، يجب إخطار الجهات المعنية، مثل الكهرباء والتموين، إلكترونيًا، حتى لا يُحرم من الخدمات أو الدعم المستحق، بدلًا من إلزامه بالتنقل بين وحدات الإدارة المحلية والمرور والإسكان لاستكمال الإجراءات.

وناشد الحكومة بإعادة النظر في هذه الإجراءات، قائلًا إن من حق المواطن في بلده الحصول على الخدمات والدعم الذي يستحقه، مع ضرورة إزالة العقبات التي تعطل إنهاء ملفات التصالح.