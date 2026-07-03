إسبانيا: المحافظون في إقليم الأندلس بصدد تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب فوكس اليميني الشعبوي

من المقرر أن يحكم حزب الشعب المحافظ إقليم الأندلس، أكبر الأقاليم الإسبانية من حيث عدد السكان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بالاشتراك مع حزب "فوكس" اليميني الشعبوي، وذلك بعد أن انتخب نواب المجلس التشريعي الإقليمي رئيس الحكومة الحالي، خوانما مورينو، رئيسا لحكومة ائتلافية اليوم الخميس.

وتم انتخاب مورينو رئيسا جديدا لحكومة ائتلافية في التصويت الثاني داخل برلمان إشبيلية، بحصوله على 68 صوتا من حزبي الشعب و"فوكس"، وفقا لبث مباشر لقناة التلفزيون الرسمي الإسباني (آر تي في إيه).

وكان مورينو قد أخفق في التصويت الأول أمس الأول الثلاثاء، لكنه حصل على أصوات حزب فوكس بعد قبوله بمطالبه الخاصة بمناهضة للهجرة، وفق لما ذكرته صحف "إل باييس" و"لا فانجوارديا» و"إل موندو."

وهكذا يصبح إقليم الأندلس رابع إقليم في إسبانيا، بعد إكستريمادورا وأراجون وقشتالة وليون، الذي يشكل فيه حزب الشعب حكومة ائتلافية مع حزب "فوكس".