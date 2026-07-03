قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن لله عز وجل "ألهم مصر وجاء بقيادة وطنية عظيمة وواعية"، نجحت في إعادة الأمور إلى نصابها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد" على هامش تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن": "أنا كنت فقدت الأمل تماما وقلت إن مصر قد اُختطفت، حتى جاء اليوم المشهود في 30 يونيو".

وشدد أن يومي الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو عام 2013 مثلا "نقطة تحول" في تاريخ مصر، مضيفا: "أستطيع أن أقول وأنا كنت موجودا، كنت قد فقدت الأمل والبلد اختطفت وكنا على مشارف الانهيار، وكنا نحذو حذو دول للأسف سقطت في هذا المنحنى في المنطقة ولم تخرج منه حتى تاريخه".

وأكد أن الله تعالى منَ بالكرم على مصر وألهمها، مضيفا: "بنقول بالتعبير الدارج كده: زعقلها، حقيقة، وسخر لها، وكل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى".

وشدد أن الله عز وجل دائما "يحمي هذا الوطن العظيم وهذا الشعب الكريم العظيم وسخر له هذه الشخصية الوطنية العظيمة التي وضعت حياتها على المحك".

