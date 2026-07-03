إسبانيا تكتسح النمسا بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم

حجز منتخب إسبانيا مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وضرب المنتخب الإسباني موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء وقدم أداءً هجوميًا مميزًا.

وفرض المنتخب الإسباني أسلوبه منذ الدقائق الأولى، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص، في الوقت الذي اكتفى فيه المنتخب النمساوي بالتراجع إلى مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة دون تشكيل خطورة حقيقية.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدف لإسبانيا في الدقيقة 29 بداعي وجود مخالفة على حارس النمسا باتريك شلاجر، قبل أن ينجح أويارزابال في كسر التعادل مستغلًا عرضية متقنة من مارك كوكوريا، ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب النمساوي العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن محاولاته افتقدت الفاعلية، قبل أن يعزز بيدرو بورو النتيجة برأسية قوية في الدقيقة 66 بعد عرضية أليكس بايينا.

واختتم أويارزابال أهداف المباراة في الدقيقة 89، مؤكدًا تفوق المنتخب الإسباني الذي واصل عروضه القوية، ليحسم تأهله إلى دور الـ16 عن جدارة واستحقاق.