 كييف: مقتل 25 شخصا على الأقل في هجوم روسي عنيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كييف: مقتل 25 شخصا على الأقل في هجوم روسي عنيف

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:27 ص

 شهدت العاصمة الأوكرانية كييف واحدة من أقسى الليالي منذ اندلاع الحرب، بعد أن شنت روسيا هجوماً واسعاً بصواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة على المدينة التي يسكنها نحو 3 ملايين نسمة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، وفق ما أعلنه مسؤولون اليوم الخميس.

ونُقل 70 مصاباً إلى المستشفيات، فيما واصلت فرق الإنقاذ مساءً البحث في الأنقاض عن ناجين ومزيد من الضحايا.

وزعمت موسكو أن الهجمات التي نُفذت في ليلة الأربعاء/ الخميس، استهدفت مواقع عسكرية فقط ، غير أن القصف دمّر عدة أبنية سكنية، كما طال فندقاً ومبنى تابعاً لأحد مزودي خدمات الاتصالات في وسط العاصمة، ما تسبب في انقطاع الخدمة عن عدد من مزودي الإنترنت.

ووصفت صحيفة "كييف إندبندنت" المحلية الهجوم بأنه واحد من أعنف الهجمات منذ بداية الغزو الروسي الشامل في عام 2022.

واضطر سكان كييف إلى الاحتماء في محطات المترو، حيث أمضى كثيرون الليل بأكمله تحت الأرض داخل خيام مؤقتة.

وفي تطورات متصلة، أفاد مسؤولون أوكرانيون بوقوع هجمات روسية جديدة في مناطق أخرى من البلاد، مساء اليوم الخميس.

وكان الهجوم متوقعاً، إذ حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه، أمس الأربعاء، من هجوم وشيك واسع النطاق. غير أن كثافة الأسلحة وتنوعها فاق قدرة الدفاعات الجوية في كييف، خاصة أن روسيا نفذت الهجوم على عدة موجات منسقة.


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