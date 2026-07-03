كشفت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن بطولة كأس العالم 2026 قد تكون الظهور الأخير لقائد منتخب البرتغال بقميص منتخب بلاده، مشيرة إلى أنه لن يواصل مشواره الدولي بعد انتهاء البطولة.

وقالت كاتيا، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية قبل مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، إنها تلقت معلومات من مصدر وصفته بالموثوق تؤكد أن المونديال الحالي سيكون "الرقصة الأخيرة" لرونالدو مع المنتخب البرتغالي.

وأضافت: "بحسب المعلومات التي لدي، يمكنكم توديع كريستيانو، ليس اليوم، لكنني أعتقد أن هذه هي النهاية مع المنتخب الوطني. كأس العالم ستكون محطته الأخيرة."

ويخوض رونالدو مواجهة كرواتيا وهي المباراة رقم 232 له بقميص منتخب البرتغال، ليواصل تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب، إلى جانب تصدره قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 145 هدفًا.

وخلال مسيرته الدولية الممتدة منذ عام 2003، قاد رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق ثلاثة ألقاب، أبرزها كأس الأمم الأوروبية 2016، إلى جانب لقبي دوري الأمم الأوروبية، بينما يظل التتويج بكأس العالم الهدف الأكبر الذي يسعى لتحقيقه قبل إسدال الستار على مسيرته الدولية.

كما دافعت كاتيا عن شقيقها في مواجهة الانتقادات، مؤكدة أنها لا تؤثر على عائلته، وقالت: "الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم يعرفون قيمة كريستيانو. نحن فخورون بكل ما حققه، والانتقادات لن تؤثر على سعادتنا."

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ثقتها في قدرة المنتخب البرتغالي على مواصلة المشوار في البطولة، مشيرة إلى أن رونالدو يتمتع بالهدوء والثقة قبل المباريات، وأن المنتخب مستعد لمواجهة أي منافس في الأدوار الإقصائية.