فريدي البياضي: موازنة الدعم تعكس نية لتقليص المستفيدين إلى 47 مليونًا

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن شكاوى المواطنين بشأن منعهم من صرف بطاقات التموين إنه يمثل أزمة خطيرة تمس الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأضاف "البياضي" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أمس الخميس، أن المواطن بات مهددًا في احتياجاته الأساسية من الغذاء، قائلًا: “الناس بقت مهددة في أكل عيشها وده في منتهى الخطورة وده أمن قومي، ولو المواطن مش حاسس بأمان على لقمة عيشه وزجاجة الزيت ورغيف العيش ده بيهدد الأمن القومي”.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة في البرلمان، كما ناقش الملف مع الحكومة، مؤكدًا على ضرورة عدم مراهنة الحكومة على صبر المواطنين أو قدرتهم على التحمل.

وتابع أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يحدث من شكاوى منع الصرف، موضحًا أنه واجه الحكومة بأرقام تخص منظومة الدعم.

واستكمل: “حسبت بالأرقام قيمة ما يُصرف من التموين بالسعر الحر حوالي 310 جنيه، وعند ضربها في 12 شهرًا وقسمتها على 66 مليون مواطن مستفيد، كانت النتيجة أن الموازنة المقدرة للسنة المقبلة حوالي 178 مليار جنيه محسوبة على 47 مليون مواطن”.

وأوضح أن ذلك يعني أن موازنة الدعم تعكس وجود نية لتقليص عدد المستفيدين بنحو 20 مليون مواطن، متسائلًا عن معايير هذا التقليص.

وشدد على ضرورة وجود شفافية كاملة في معايير الاستبعاد والإضافة داخل منظومة التموين، مؤكدًا على أن الهدف يجب أن يكون إدخال المستحقين وإخراج غير المستحقين فقط، خاصة في ظل وجود مواطنين مستحقين لا يستطيعون إدراج مواليدهم أو الحصول على الدعم.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ماقشت خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، أحمد العرجاوي، محمد الشويخ، تامر عبد القادر، بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال سبب الحذف، مخالفات: البناء، الكهرباء، الزراعة.



