العراق والأردن يبحثان تنفيذ مشروع أنبوب تصدير النفط من البصرة الى العقبة

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دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأكد الزيدي خلال استقباله وفدا وزاريا أردنيا كبيرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة،: " أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن الحكومة العراقية تتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأكد يعرب القضاة دعم المملكة الأردنية الكامل للعراق بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

كما سلم الوزير الأردني رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية لزيارة الأردن.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة- العقبة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.

وضم الوفد الوزاري الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة كل من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والإستثمار.