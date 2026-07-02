مصطفى بكري: كتاب رجل الأقدار يوثق مسيرة الرئيس السيسي صاحب الضربة القوية والقرار الحاسم

- مصطفى بكري: ثمة مشاكل نعاني منها ولكن هناك وطن.. غدا الكثير من الأزمات ستنتهي





أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالحفل الكبير الذي نظمته الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لتدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن".

وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، إن هذا الإصدار جاء تزامنا مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وبيان الثالث من يوليو، ليوثق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن "الكتاب يوثق سيرة رجل الأقدار ومسيرة الوطن المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان صاحب الضربة القوية والقرار الحاسم".

وشدد على ضرورة استعادة ذكريات اللحظات الصعبة التي مرت بها مصر، مؤكدا أهمية تماسك الجبهة الداخلية في الوقت الراهن، لا سيما مع ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات من جميع الاتجاهات.

وحذر "بكري" المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب أو محاولات البعض لجر البلاد نحو مشكلات وأزمات، مشددا أن الجميع يقفون في "خندق واحد" للدفاع عن كيان الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف: "ثمة مشاكل نعاني منها وأزمات تواجهنا ومعاناة يشتكى منها الناس ولكن هناك وطن"، مختتما: "دعوا الزهور تتفتح ولا تغردوا خارج السرب الوطني وتمسكوا بالكيان الوطني، فغدا الكثير من هذه الأزمات ستنتهي ويبقى الوطن ولكن يبقى الوطن بهامته العالية، ويبقى هتافنا دائما: تحيا مصر.. تحيا مصر".