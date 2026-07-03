يامال بعد عبور النمسا: لا نخشى أحدًا وحلم التتويج بالمونديال يسيطر علينا

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مهمًا على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وعقب اللقاء، شدد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، على أن المرحلة الحالية من البطولة تتطلب أقصى درجات التركيز، مؤكدًا أن المونديال الحقيقي يبدأ من الآن، لأن أي خسارة تعني الخروج المباشر من المنافسات.

وقال يامال، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، إنه يشعر بجاهزية بدنية كاملة، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الانتصار وليس تسجيل الأهداف، رغم عدم هزّه الشباك في المباراة.

وأضاف جناح برشلونة أنه سعيد بأداء الفريق بشكل عام، وبالانتصار الذي منحهم بطاقة العبور إلى دور الـ16، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني يواصل التطور ولا يخشى مواجهة أي منافس في البطولة.

كما عبّر يامال عن امتنانه لدعم الجماهير، مشيرًا إلى أن حلم الفوز بكأس العالم يمثل الهدف الأكبر لكل لاعب، وهو نفس الحلم الذي يسعى لتحقيقه مع منتخب بلاده.

وفيما يتعلق بإمكانية مواجهة كريستيانو رونالدو في الأدوار المقبلة، أوضح يامال أن اسم المنافس لا يشغله كثيرًا، معتبرًا أن اللعب أمام نجم بحجم رونالدو سيكون شرفًا كبيرًا، لكنه يظل مركزًا فقط على فريقه ومشوار البطولة.