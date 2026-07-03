تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بأقل قليلا من التوقعات خلال مايو

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس تراجعا حادا في الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع سريع في الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال مايو.

وذكرت الوزارة أن الطلب على إنتاج المصانع تراجع خلال مايو بنسبة 3ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 3ر5% خلال ابريل وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2% مقابل نموه بمعدل 8ر4% خلال أبريل وفقا للبيانات الأولية.

جاء تراجع الطلب على إنتاج المصانع نتيجة انخفاض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 5ر4% خلال مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر8% خلال أبريل.

وقاد الطلب على معدات النقل التراجع بانخفاضه بنسبة 14% خلال مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر22% خلال أبريل.

في الوقت نفسه أشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر1% خلال أبريل.

كما ذكرت الوزارة أن تسليمات السلع المصنعة ارتفع خلال مايو بنسبة 6ر1%، في حين ارتفع مخزون هذه السلع بنسبة 2ر0%.

ومع ارتفاع التسليمات بأكثر من معدل ارتفاع المخزون، تراجع معدل المخزون إلى التسليمات إلى 47ر1 نقطة مقابل 49ر1 نقطة خلال أبريل.