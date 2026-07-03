فالفيردي يعتذر لجماهير أوروجواي: لم أكن على قدر المسؤولية

وجّه فيديريكو فالفيردي، نجم منتخب أوروجواي، رسالة اعتذار إلى جماهير بلاده عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب أوروجواي قد ودّع منافسات المونديال من دور المجموعات، بعدما اكتفى بحصد نقطتين في المجموعة الثامنة، التي ضمت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية.

وكتب فالفيردي، عبر حسابه على إنستجرام: "مرت عدة أيام على الإقصاء، ولم أبدأ في استيعاب ما حدث إلا الآن".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "أدرك أن جزءًا مني قد لا يتجاوز أبدًا مرارة الخروج من الدور الأول، كما حدث في كأس العالم بقطر، فما زال ذلك الألم يلازمني".

وأكد لاعب الوسط أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه وطنه، قائلًا: "تمثيل أوروجواي شرف يملأ روحي. بذلت كل ما أستطيع، واستعددت بدنيًا وذهنيًا، وعملت طوال الموسم حتى لا يتكرر هذا السيناريو، لكن ذلك لم يكن كافيًا".

وتابع: "أتحمل الهزيمة كاملة، وأتحمل مسؤولية عدم قدرتي على تقديم ما يستحقه المنتخب والجماهير. أعلم أنني لم أكن عند مستوى التوقعات، لكنني لن أتوقف أبدًا عن تمثيل بلادي، حتى لو كلفني ذلك حياتي".

واختتم فالفيردي رسالته بتعهد مؤثر، قائلًا: "لا أعلم كيف أو متى، لكنني أقسم بحياتي أنني لن أغادر هذا المنتخب قبل أن أساهم في وصوله إلى أعلى مكانة ممكنة".