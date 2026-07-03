حجز منتخب البرتغال مقعده في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع نظيره إسبانيا في مواجهة أوروبية مرتقبة.

وجاء تأهل المنتخب البرتغالي بعدما حقق فوزًا على كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت صباح الجمعة على ملعب ملعب تورونتو في كندا، ضمن منافسات دور الـ32.

في المقابل، تأهل المنتخب الإسباني إلى ثمن نهائي المونديال بعدما تفوق بثلاثية نظيفة على النمسا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب ملعب لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في العاشرة مساء يوم 6 يوليو، على ملعب ملعب دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا خاصًا بين قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال، أحد أبرز المواهب في البطولة، في مواجهة ينتظر أن تخطف أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.