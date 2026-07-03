منتخب مصر يضع اللمسات الأخيرة قبل موقعة أستراليا في مونديال 2026

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، استعداداته لمواجهة أستراليا، بعدما خاض مرانه الأخير، الخميس، في مدينة دالاس الأمريكية، قبل اللقاء المقرر إقامته في التاسعة مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة محمد صلاح بصورة طبيعية في المران الجماعي، في حين واصل الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تنفيذ برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وقبل انطلاق المران، حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهازان الفني والإداري، إلى جانب لاعبي المنتخب، على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للفراعنة، في وفاة شقيقه.

كما شهد التدريب حضور شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن، حيث استقبله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني، ومصطفى أبوزهرة، ومحمد أبوحسين، وطارق أبوالعينين.

ويخوض منتخب مصر مواجهة أستراليا بعدما حجز مقعده في دور الـ32، إثر احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا متصدر المجموعة.