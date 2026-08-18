أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران

ذكرت الرئاسة التركية اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) أن الرئيس رجب طيب أردوغان حث نظيره الأمريكي دونالد ترامب ​خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض ‌التوتر بين البلدين، وعرض دعم أنقرة لجهود السلام.

وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وتتقاسم حدودا مع إيران، ودعت مرارا إلى إنهاء ​الحرب. وحافظت أنقرة على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة ​وإيران ووسطاء مثل باكستان وقطر، كما اضطلعت بدور الوسيط ⁠بين الطرفين.



وقالت الرئاسة التركية في بيان "أكد أردوغان أن من الأهمية ​بمكان استنفاد جميع السبل الدبلوماسية لمعالجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ​وأننا نأمل استمرار المحادثات، وستواصل تركيا دعم جهود السلام".

وجاء الاتصال بعدما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز في وقت سابق اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويل ​سياستها من الدفاع إلى "الهجوم بالكامل" بسبب تعثر الجهود الرامية إلى ​التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي ‌استبعدت ⁠فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وتوقف إحراز تقدم نحو استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وانتقدت تركيا الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لكنها نددت أيضا بالهجمات الإيرانية على دول الخليج ​ودعت إلى إعادة ​فتح مضيق ⁠هرمز الاستراتيجي.



وناقش وزير الخارجية التركي مع نظيره الإيراني اليوم الاثنين إعادة فتح المضيق واستمرار وقف إطلاق ​النار.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وترامب ناقشا أيضا ​الحرب في ⁠غزة واتفاقا دفاعيا وقعته تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وذكرت أن أردوغان أبلغ ترامب بأن هجمات إسرائيل على الفلسطينيين في غزة ⁠تصاعدت ​في وقت كان من المفترض أن ​تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولم يرد البيت ​الأبيض بعد على طلب للتعليق على المكالمة.