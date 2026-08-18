 هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية في زامبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية في زامبيا

رويترز
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 8:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 8:16 ص

  ‌أظهرت نتائج رسمية ​صادرة ​عن لجنة ⁠الانتخابات ​في زامبيا ​صباح اليوم الثلاثاء ​فوز ​الرئيس هاكايندي هيتشيليما ‌بولاية ⁠رئاسية ثانية عقب ​فوزه ​في ⁠الانتخابات الرئاسية ​بالبلد ​الواقع ⁠في جنوب ⁠القارة ​الأفريقية.


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