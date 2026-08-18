هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية في زامبيا

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أظهرت نتائج رسمية صادرة عن لجنة الانتخابات في زامبيا صباح اليوم الثلاثاء فوز الرئيس هاكايندي هيتشيليما بولاية رئاسية ثانية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية.