هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية في زامبيا

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‌أظهرت نتائج رسمية ​صادرة ​عن لجنة ⁠الانتخابات ​في زامبيا ​صباح اليوم الثلاثاء ​فوز ​الرئيس هاكايندي هيتشيليما ‌بولاية ⁠رئاسية ثانية عقب ​فوزه ​في ⁠الانتخابات الرئاسية ​بالبلد ​الواقع ⁠في جنوب ⁠القارة ​الأفريقية.