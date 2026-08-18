هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية ​البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ‌تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في ​أثناء عبورها مضيق هرمز ​في اتجاه المغادرة، مما ⁠ألحق أضرارا بغرفة المحركات ​وأسفر عن خسارة بشرية ​في صفوف الطاقم.

ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل ​العُماني.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وأفادت الهيئة بعدم ​الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء ‌الواقعة، ⁠فيما تواصل السلطات التحقيق.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الشحن ​عبر ​مضيق ⁠هرمز متضررة بشدة؛ إذ ما زال ​عدد السفن العابرة ​في ⁠خانة الآحاد مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت ⁠تبحر ​يوميا عبر المضيق ​قبل الحرب.