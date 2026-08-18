ألمانيا تفتح مركزا لتكنولوجيا سلامة المسيرات وسط تهديدات متزايدة

تستعد ألمانيا اليوم الثلاثاء لافتتاح مركز جديد لتكنولوجيا سلامة المسيرات، لإجراء أبحاث في تقنيات جديدة لأمن المسيرات وتطويرها واختبارها في الظروف الواقعية.

ومن المقرر أن يحضر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، ووزيرة البحث العلمي دوروته بير، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت سفين شولتسه، مراسم الافتتاح في موقع المركز الألماني للطيران والفضاء في كوشتيد، شمال غربي لايبتسيج.

وبالاشتراك مع موقع المركز الألماني للطيران في براونشفايج، سيشكل المركز منشأة توصف بأنها فريدة من نوعها في ألمانيا إذ تجمع بين العلم ومتطلبات الأمن العملية.

وبرزت الحاجة إلى هذه المنشأة مؤخرا في مطار لايبتسيج /هاله، حيث جرى اكتشاف مسيرة تحمل متفجرات بين عدد من طائرات الشحن الأوكرانية. وأفادت التقارير بأن المسيرة كان يتم تشغيلها بطريقة جعلت رصد أنظمة الكشف التقليدية لها أمرا صعبا.

ووصف ممثلو الادعاء العام الحادث بأنه "هجوم خطير على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في ألمانيا"، فيما دعا وزراء الداخلية في الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية إلى إحراز تقدم أسرع في إنشاء وسائل دفاع فعالة ضد المسيرات.