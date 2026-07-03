الأمم المتحدة وشركاؤها يعززون الاستجابة للإيبولا بالكونغو الديمقراطية

تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها دعم الاستجابة لتفشي مرض الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة يوم الخميس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه في مقاطعة إيتوري، أكدت السلطات الصحية تسجيل حالتي إصابة على الأقل بالإيبولا في موقع كيجونزي للنزوح، الذي يستضيف حوالي 15 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع في مدينة بونيا.

وذكر المكتب أنه يجري حاليا إنشاء مركز لعلاج الإيبولا في موقع النزوح، كما تم يوم الخميس إطلاق برنامج جديد يقدم الرعاية الصحية المجانية للنازحين. ويقوم الشركاء أيضا بتكثيف جهود التوعية المجتمعية والوقاية من الأمراض، بما في ذلك تركيب محطات لغسل اليدين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "ومع ذلك، فإن نقص ثقة المجتمع لا يزال يعيق التدخلات في مجال الصحة العامة. وفي 30 يونيو، أفادت السلطات المحلية بأن مدنيا واحدا قتل بعد أن أضرم متظاهرون النار في منشأة صحية بقرية بافوابانجو في مقاطعة إيتوري".

وحتى 30 يونيو، أبلغت السلطات عن 1406 حالات إصابة مؤكدة بالإيبولا في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو. كما تم تحديد ثلاث حالات مؤكدة مرتبطة بإيتوري في مقاطعتي هوت-أويلي وتسوبو المجاورتين، مما يثير مخاوف بشأن زيادة انتشار التفشي.