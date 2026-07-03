أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن الأداء المميز الذي قدمه فريقه في الفوز الكبير على النمسا بنتيجة 3-0 والتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 لا يعني أن المنتخب بلغ أقصى إمكاناته، مشددًا على أن هناك مساحة كبيرة للتطور، ومحذرًا لاعبيه من الوقوع في فخ الرضا عن النفس.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة: "لدي أسباب كثيرة تجعلني سعيدًا اليوم، أولها تحقيق الفوز بهذا الشكل، إضافة إلى الصورة الرائعة التي ظهر بها الفريق. لكن ما زال أمامنا الكثير لنتحسن فيه. ربما يعتقد البعض أنهم شاهدوا أفضل نسخة من إسبانيا، لكن هذا الفريق لم يصل بعد إلى كامل قدراته، وما زال بإمكانه تقديم المزيد."

وأوضح المدرب الإسباني أن تطور المنتخب جاء نتيجة عمل طويل الأمد وليس بسبب مباراة واحدة، مؤكدًا أن الأدوار الإقصائية ستفرض تحديات أكبر وتتطلب مستوى أعلى من جميع اللاعبين.

وأضاف: "ما قدمناه اليوم يجب أن يكون نقطة الانطلاق لما هو قادم. سنواصل التطور وتحسين أدائنا، فما زلنا غير راضين ونريد تحقيق المزيد."

ورغم حفاظ إسبانيا على نظافة شباكها للمباراة الرابعة تواليًا في البطولة، أشار دي لا فوينتي إلى وجود جوانب تحتاج إلى التطوير، خاصة فيما يتعلق بالضغط العالي، قائلًا: "كانت هناك بعض الفترات افتقدنا خلالها للضغط بالشكل المطلوب. يجب أن نستمر في التحسن طوال الوقت، لأن الإشادة الزائدة وتصديقها قد يجعلانك أضعف، والرضا قد يقتلك."

وأشاد مدرب إسبانيا بالمستوى الذي قدمه الظهير الأيسر مارك كوكوريا، بعدما صنع هدفي ميكيل أويارزابال، واصفًا إياه بأنه لاعب لا غنى عنه ويتمتع بجودة استثنائية.

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة ستزداد صعوبة في المرحلة المقبلة، قائلاً: "كل مباراة ستكون أكثر تطلبًا من سابقتها. نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن تركيزنا الوحيد هو تجاوز حدودنا وتقديم مستويات أفضل في كل مباراة."