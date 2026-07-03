الجزائر تتجه لتسجيل أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية

قال رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس، بلغت 79ر20 % داخل الوطن، و67ر10 % خارجه.

وكشف خلفان، في تصريح صحفي مساء الخميس، أن عدد المصوتين داخل الجزائر بلغ 4 ملايين و962 ألفا و433 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 91 ألفا و170ناخبًا، من أصل 23 مليون و872 ألفا و756 ناخبًا مسجلين في القوائم الانتخابية داخل الوطن، و854 ألفا و285 ناخبا مسجلا خارج الوطن.

يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو 2021، عرفت تسجيل نسبة مشاركة بلغت 23%، وهي ما يجعل الانتخابات التي جرت الخميس، في طريقها لتكون الأضعف من حيث المشاركة بين جميع الانتخابات التشريعية الـ12 السابقة.