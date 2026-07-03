مارتينيز: نحترم إسبانيا ولا يوجد مرشح واضح للتأهل

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن فريقه استحق الفوز المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1 في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه لاعبوه وقدرة البدلاء على صناعة الفارق. وقال المدرب الإسباني عقب اللقاء: "قدمنا شوطًا أول جيدًا للغاية من الناحيتين الفنية والتكتيكية، وسيطرنا على المباراة بالكامل، لكننا افتقدنا فقط تسجيل الأهداف، كما نجحنا في إبطال نقاط قوة كرواتيا، خاصة استحواذها على الكرة".

وأضاف: "الشوط الثاني كان مختلفًا تمامًا، وبعد استقبالنا الهدف أصبحت المباراة أكثر انفتاحًا، ومن السهل أن تفرض كرواتيا سيطرتها في مثل هذه الظروف، لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد، والبدلاء قدموا إضافة كبيرة، خاصة جونزالو راموس وروبن مينديز، وهو ما يؤكد امتلاكنا مجموعة قادرة على إنهاء المباريات بصورة أفضل".

وتحدث مارتينيز عن مواجهة إسبانيا المرتقبة في دور الـ16، رافضًا اعتبار البرتغال مرشحًا للفوز، قائلًا: "إذا نظرت إلى مباريات دور الـ32 ستجد أن فرنسا فقط كانت متفوقة بوضوح، أما بقية المباريات فحسمتها التفاصيل، وهذا ما سيحدث أيضًا أمام إسبانيا". كما أشاد بالأجواء الجماهيرية في تورونتو، مؤكدًا أنها ذكرته بأجواء البريميرليج، قبل أن يختتم تصريحاته بالتشديد على احترامه الكبير لإسبانيا، موضحًا أن تركيز فريقه سينصب على الاستشفاء والاستعداد بأفضل صورة للمواجهة المقبلة.