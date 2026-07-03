متحف راتب صديق يستقبل 300 طالب من المتفوقين في احتفالية فنية تعليمية

في إطار دعم المبدعين والاحتفاء بالتميز العلمي، استقبل متحف راتب صديق، التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، 300 طالب من أصدقاء المتحف والطلاب المتفوقين علميًا بالمدارس، وذلك احتفاءً بتفوقهم الدراسي وتقديرًا لجهودهم.

أُقيمت الاحتفالية تحت إشراف الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، أمس الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والتربوية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث استُهل بفقرة للإنشاد الديني أضفت أجواءً روحانية مميزة، تلاها عرض لمسرح العرائس، بالإضافة إلى تقديم اسكتش مسرحي هادف تناول أهمية التعليم ودوره الجوهري في بناء مستقبل الأوطان، بأسلوب فني مبسط يحاكي اهتمامات الطلاب.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على الدور التنويري والمجتمعي الذي تؤديه المتاحف، وحرصها على تعزيز الوعي الثقافي ودعم النشء وتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع.