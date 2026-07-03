عبّر زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن خيبة أمله عقب خروج فريقه من كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 2-1 في دور الـ32، مؤكدًا أن الهدف الملغى في الدقائق الأخيرة وتقنية حكم الفيديو المساعد كانا من أبرز أسباب شعوره بالإحباط.

وكانت كرواتيا قد افتتحت التسجيل عن طريق إيفان بيريسيتش مع بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في قلب النتيجة بفضل هدفي كريستيانو رونالدو وجونزالو راموس، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وشهدت اللحظات الأخيرة تسجيل يوشكو جفارديول هدفًا بدا أنه يمنح كرواتيا التعادل، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل في بداية الهجمة، وهو القرار الذي أثار اعتراض داليتش.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "لا أريد الحديث كثيرًا عن الهدف الملغى، فقد أوضحت موقفي من قبل. مثل هذه القرارات تعيد كرة القدم إلى الوراء وتفقدها متعتها. لست معارضًا لتقنية الفيديو، لكن استخدامها بالشكل الحالي يقتل المشاعر والانفعالات داخل الملعب. يجب أن تظل اللعبة عادلة، لكننا تجاوزنا الحدود في الاعتماد على الفار. أهنئ البرتغال على التأهل، ولا أرغب في إثارة الجدل حول التحكيم."

وأضاف: "من الصعب أن تستقبل هدفًا في اللحظات الأخيرة. كان بإمكاننا التعامل مع المباراة بصورة أفضل منذ البداية، بعدما صنعنا فرصًا جيدة في الشوط الأول. كانت مواجهة مليئة بالإثارة والانفعالات، لكن هذه طبيعة كرة القدم."

وتحدث داليتش أيضًا عن قائد المنتخب لوكا مودريتش، الذي قد يكون خاض آخر مباراة له في نهائيات كأس العالم، قائلًا: "إذا كانت هذه بالفعل آخر مشاركة له في المونديال، فمن المؤسف أن تنتهي بهذه الطريقة. مودريتش قاتل حتى النهاية، وقدم كل ما لديه، وأثبت مجددًا قيمته الكبيرة وقيادته داخل الملعب."

وفي ختام تصريحاته، وجه مدرب كرواتيا رسالة شكر إلى الجماهير التي آزرت منتخب بلاده في تورونتو، مؤكدًا أن دعمها كان استثنائيًا، وأضاف: "جماهيرنا كانت رائعة طوال المباراة، وأتمنى أن تحافظ كرة القدم على روحها، وألا تتحول إلى مجرد صناعة أو نشاط تجاري."