وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات فى ليبيا

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اتصال هاتفي مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

واستمع الوزير عبدالعاطي إلى الأفكار والمقترحات التي يطرحها "مسعد بولس" بشأن سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا عبر حل ليبي – ليبي، وذلك في إطار الجهود الأمريكية الراهنة التي يقودها "بولس"، والساعية إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وثمن وزير الخارجية كافة الجهود الأممية والدولية والإقليمية بما في ذلك الجهود الأمريكية ذات الصلة، وبما يحقق وحدة واستقرار ليبيا على المدى الطويل ويساهم في بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين.