اليابان والهند تعقدان المنتدى الاقتصادي المشترك على هامش زيارة تاكايتشي لنيودلهي

عقدت منظمة التجارة الخارجية اليابانية المنتدى الاقتصادي الياباني الهندي المشترك، في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، على هامش زيارتها للهند.

وحضر المنتدى أيضا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال من اليابان والهند، ومسؤولين من اتحاد الأعمال الياباني، وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، ووزارة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية الهندية، واتحاد الصناعات الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وشارك في المنتدى أكثر من 150 شركة من اليابان وأكثر من 80 شركة من الهند، وناقش المشاركون من ممثلي قطاع الأعمال من كلا البلدين موضوعات متنوعة شملت الطاقة والمعادن الحيوية، والأمن الاقتصادي والابتكار والموارد البشرية، وكذلك مبادرة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" ومبادرة "صنع في الهند للعالم"، بالإضافة إلى "الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين اليابان والهند في أفريقيا"، وتنمية منطقة شمال شرق الهند من خلال الربط الإقليمي.

وخلال المنتدى تم الإعلان عن إبرام 129 مشروع تعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقالت تاكايتشي إنه في إطار الفلسفة المشتركة "معا أكثر مرونة وازدهارا" ستوحد اليابان والهند جهودهما من خلال التعاون في مجال أمن الطاقة وإطلاق مبادرة "اليابان والهند للغاز الحيوي" لإنشاء محطات للغاز الحيوي في جميع أنحاء الهند، مما يمهد الطريق لمستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمجتمع الدولي.

من جانبه.. رحب مودي بالاستثمارات اليابانية، وأعرب عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في المجال الاقتصادي.