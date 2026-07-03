خبير اقتصادي: ارتداد الذهب وتحقيق ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير وارد هذا العام

قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن التساؤل حول مستقبل أسعار الذهب وموعد الشراء الأنسب لا يزال يتصدر اهتمامات المواطنين، لا سيما في ظل التحول الكبير نحو الادخار في الذهب خلال السنوات الماضية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، عبر "إكسترا نيوز" أن التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخرا أثارت مخاوف البعض ودفعتهم للتفكير في التخلص من مدخراتهم نهائيا، متأثرين بشائعات غير دقيقة روجت لانهيار الأسعار وصولا إلى مستوى 2000 جنيه للجرام.

وأوضح أن سعر الذهب في 2022، مع اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية وتغير سعر الصرف، كان يبلغ 800 جنيه، بينما وصل اليوم رغم الانخفاضات الحادة إلى 5800 جنيه، محققا نسبة نمو 625%.

وشدد أنه "لا يوجد أي وعاء ادخاري آخر" استطاع تحقيق هذه الدرجة من النمو، مؤكدا أن الذهب يظل استثمارا "طويل الأجل" ولا يصلح لمضاربات قصيرة.

ولفت إلى أن حركة الذهب تتبع طبيعة "الزجزاج" صعودا وهبوطا ولا تسير في خط مستقيم، مؤكدا أن هذه التحركات طبيعية لكونه سلعة تخضع لقانون العرض والطلب وتتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

ونوه أن تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر بالأمس يتوقع تذبذبات محدودة لا تتجاوز 5% ارتفاعا أو انخفاضا خلال العام الجاري، مشددا أن حديث البعض عن ارتداد الذهب وتحقيق ارتفاعات كبيرة أو انهياره "غير وارد" في الحالتين.

وأكد أن السوق حاليا يمر بحالة من "الاستقرار النسبي"، معتبرا التوقيت الحالي "مناسبا جدا" لراغبي الشراء، بشرط تنفيذ عمليات الشراء على "مراحل" وليس دفعة واحدة.