أكد أيدن أونيل، لاعب منتخب أستراليا، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب مصر في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وقال أيدن أونيل خلال المؤتمر الصحفي: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات، ولذلك نتدرب على ركلات الترجيح، وسنكون جاهزين إذا اضطررنا إلى اللجوء إليها".

وعن ملعب دالاس الذي يستضيف المباراة، قال: "الملعب مذهل للغاية، خرجنا جميعًا لإلقاء نظرة عليه، وبالفعل هو ملعب رائع، كما أن وجود التكييف يمثل ميزة إضافية بالتأكيد".

وتحدث لاعب منتخب أستراليا عن تصدره قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في الالتحامات الثنائية خلال تلك البطولة، قائلًا: "إنها كأس العالم، ونواجه لاعبين من الطراز العالمي".

وأتم أيدن أونيل تصريحاته قائلًا: "لذلك أحاول الاستمتاع بكل لحظة، وخوض التحدي بأفضل صورة ممكنة، مع تقديم أقصى ما لدي لمساعدة الفريق".