سويسرا تعبر الجزائر بثنائية وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026

حجز المنتخب السويسري مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بي سي بليس"، ضمن منافسات دور الـ32، في أول مواجهة رسمية بين المنتخبين.

دخل المنتخب الجزائري اللقاء بقوة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية للمونديال، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا عبر حسام عوار، إلا أن تسديدته من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ورد المنتخب السويسري سريعًا، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة العاشرة من أول محاولة هجومية له، بعدما انطلق يوهان مانزامبي من الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل منطقة الست ياردات، حولها بريل إمبولو بسهولة إلى الشباك، مسجلًا هدفه الثاني في البطولة.

وشهدت بقية أحداث الشوط الأول محاولات متبادلة دون خطورة كبيرة، حيث اقترب دينيس زكريا من مضاعفة النتيجة برأسية مرت أعلى العارضة، بينما تصدى جريجور كوبيل بسهولة لتسديدة فارس شعيبي، قبل أن يهدر إبراهيم مازة أبرز فرص الجزائر قبل نهاية الشوط بعدما سدد خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، احتاج المنتخب السويسري إلى أقل من دقيقة لتعزيز تقدمه، بعدما استغل دان ندوي خطأ دفاعيًا من المنتخب الجزائري، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى للمرمى، محرزًا هدفه الدولي التاسع.

وفقد المنتخب الجزائري توازنه بعد الهدف الثاني، في الوقت الذي فرضت سويسرا سيطرتها على مجريات اللقاء دون أن تتعرض لأي ضغط حقيقي، وكانت قريبة من إضافة الهدف الثالث قبل عشر دقائق من النهاية، لكن البديل فابيان ريدر أهدر فرصة محققة بعدما سدد الكرة مباشرة في جسد الحارس لوكا زيدان.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب السويسري عروضه القوية، ليبلغ دور الـ16 حيث ينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا، كما رفع سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى سبع مباريات متتالية، وحقق ثلاثة انتصارات متتابعة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم 2026، ليحول تركيزه إلى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

واختارت منصة "فلاش سكور" لاعب الوسط دينيس زكريا أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه وساهم من خلاله في قيادة سويسرا إلى الدور التالي.