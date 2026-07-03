دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلات التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البطولة، عقب هزه شباك كرواتيا في دور الـ32، وهو بعمر 41 عامًا و147 يومًا، وفقًا للإحصائية التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واحتفظ الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا بصدارة القائمة التاريخية، بعدما سجل في مونديال الولايات المتحدة 1994 بعمر 42 عامًا و39 يومًا، بينما جاء البرتغالي بيبي في المركز الثالث (39 عامًا و283 يومًا)، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 عامًا و3 أيام)، ثم السويدي جونار جرين (37 عامًا و236 يومًا).

ويُعد هدف رونالدو في شباك كرواتيا محطة تاريخية جديدة في مسيرته الدولية، إذ لم يقتصر على قيادته البرتغال إلى التأهل لدور الـ16، بل عزز أيضًا مكانته بين أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ كأس العالم، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم تجاوزه عامه الحادي والأربعين.