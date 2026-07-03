ضابط شرطة يطلق النار على رجل ويصيبه بجروح خطيرة في ألمانيا

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قالت الشرطة الألمانية إن ضابط شرطة أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة في منزل بولاية هسن الألمانية مساء الخميس.

وذكرت الشرطة في بيان أن الضباط توجهوا لرؤية الرجل البالغ من العمر 66 عاما في شمال هسن للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير الكحول، وتعرضوا للتهديد من قبله بسلاح ناري.

ولا تزال الظروف التي أطلق فيها النار على الرجل قيد التحقيق.

ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في منطقة شوالم-إيدر الشمالية، جنوب مدينة كاسل. ولم تكشف الشرطة عن الموقع الدقيق.

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل حول الحادث.