«أبو قير للموسيقى العربية» تحيي احتفالية 30 يونيو ضمن مبادرة «شارع الفن» بالإسكندرية

برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الخميس، يومًا فنيًا حافلًا بشارع الحضارات (النبي دانيال) بمنطقة محطة الرمل، ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة بمحافظة الإسكندرية، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة"، وتوجه الوزارة نحو تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والإبداع في الميادين والفضاءات العامة.

واستُهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بحضور الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والمهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط، والمخرج شريف عباس، والشاعر أحمد عواد، رئيس نادي الأدب المركزي، ولمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، إلى جانب لفيف من الفنانين التشكيليين والإعلاميين، وأعداد غفيرة من المواطنين.

وأطربت الفرقة الحضور بباقة من الأغاني الطربية، منها: "بتونس بيك"، و"الحلوة دي"، و"مرسال لحبيبتي"، و"آه يا لالالي"، و"يا ورد على فل وياسمين"، و"وحياتك يا حبيبي"، و"يا حلو صبح"، و"عيون القلب"، و"جانا الهوى"، إلى جانب مجموعة من أغاني الفلكلور البدوي.

كما قدمت الفرقة ميدلي وطنيًا احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، ضم مجموعة من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور، منها: "يا حبيبتي يا مصر"، و"بلدي"، و"يا حبايب مصر"، واختتمته بأغنية "ياللي عاش حبك"، التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق.

وشهدت الفعاليات أيضًا ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، قدمها الفنان الدكتور محمد جابر، إلى جانب ورشة لتصميم جدارية بمناسبة ذكرى الثورة باستخدام ألوان الجواش، تدريب الفنانة مي أحمد.

واختُتمت الفعاليات، التي نفذها فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بمسابقة ثقافية قدمتها الفنانة رباب محمد، أعقبها توزيع جوائز عينية على الفائزين.

كما قدمت الفنانة سمية خميس عروضًا للأراجوز، نتاج ورشة قصر ثقافة الشاطبي، تضمنت فقرات ترفيهية وتوعوية، حظيت بتفاعل كبير من الأطفال والأسر.

وتأتي فعاليات مبادرة "شارع الفن" في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية من خلال برنامج متنوع يراعي الخصوصية الثقافية للمحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة، بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، يليه عرض فني لفرقة التحدي لذوي الهمم، إلى جانب ورشة فنية بعنوان "الإسكندرية تنبض بالفن"، وفقرة للرسم على الوجه للأطفال.