سويسرا تتقدم على الجزائر بهدف إمبولو في شوط أول متكافئ

أنهى منتخب سويسرا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على نظيره الجزائري، في المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما مرر يوهان مانزامبي كرة متقنة إلى بريل إمبولو، الذي استغل خروج الحارس ليودع الكرة بسهولة في الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

وشهدت بداية اللقاء محاولات متبادلة، حيث هدد حسام عوار مرمى سويسرا في الدقيقة السادسة بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يرد دينيس زكريا بإهدار فرصة محققة في الدقيقة 15 بعدما تصدى الحارس الجزائري لمحاولته.

وكاد إبراهيم مازا أن يعيد الجزائر إلى أجواء اللقاء، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع، بينما تألق جريجور كوبيل في التصدي لمحاولة أخرى من عوار.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ضغط المنتخب الجزائري بحثًا عن التعادل، وأهدر مازا فرصة جديدة بتسديدة مرت بعيدًا عن المرمى، كما ألغى الحكم هجمة واعدة بسبب تسلل على رياض محرز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وحصل فارس شايبي على البطاقة الصفراء الوحيدة في الشوط الأول بعد تدخل قوي في الدقيقة 36، بينما فرض المنتخب السويسري أفضلية نسبية في الاستحواذ والخطورة، لينهي النصف الأول من اللقاء متقدمًا بهدف نظيف، ويقترب من حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 إذا حافظ على تقدمه في الشوط الثاني.