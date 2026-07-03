قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إطلاق خدمتي "اطمن" و "اطمن على الآخر" تهدفان إلى توفير بيئة إنترنت آمنة للأطفال في مصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" أن الخطوة تأتي تنفيذا لإعلان الجهاز في بداية العام الجاري، عن دراسة مقترحات لحماية الصغار من مخاطر الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة عبر جميع شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري، مؤكدا عدم حاجة المواطنين لشراء "شرائح جديدة".

ولفت إلى الاشتراك في الخدمة على الشرائح الحالية مع الحفاظ على ذات الأرقام، وذلك عبر فروع الشركات أو من خلال تطبيقاتها الإلكترونية دون مغادرة المنزل.

وكشف عن الفارق بين الخدمتين، موضحا أن خدمة "اطمن" توفر تصفحا آمنا عبر محركات البحث وتمنع الوصول إلى "الدارك ويب" والبرمجيات الخبيثة والمحتوى غير الملائم عمريا.

وأضاف أن خدمة "اطمن على الآخر" تتضمن جميع مميزات الخدمة الأولى، مضافا إليها خاصية "تقييد تطبيقات التواصل الاجتماعي"، بحيث توفر مستوى تقييد أعلى لضمان سلامة الأطفال.

وأكد أن الحل المصري "أشمل" من تجارب دولية أخرى كالتجربة الأسترالية؛ لكونه لا يقتصر على منصات التواصل الاجتماعي ولكن يشمل كل المواقع والتطبيقات التي تضر بالأطفال، داعيا أولياء الأمور إلى الاشتراك في هذه الخدمات.

وأضاف أن الدولة أدت دورها في إتاحة الوسائل التقنية، ويبقى الدور للأهالي في الاشتراك لحماية أبنائهم من مساوئ الإنترنت.

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.خدمة جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، من خلال تدشين خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، المعروفتين إعلاميًا باسم "شريحة الطفل"، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، بالتزامن مع تحركات تشريعية تستهدف تنظيم استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا، على أن تكون مجانا خلال الفترة التجريبية.