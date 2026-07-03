مايكروسوفت تطلق شركة فرونتاير لمساعدة المؤسسات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت مجموعة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب شركة مايكروسوفت فورنتاير التي ستركز على مساعدة المؤسسات في تصميم واستخدام وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي باستمرار باستثمارات تبلغ 5ر2 مليار دولار.

وقالت مايكروسوفت إنها ستدمج 6000 خبير في الهندسة والصناعة مع العملاء من أجل التطوير المشترك لحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدم مردودات اقتصادية قابلة للقياس في الوقت الذي تضمن فيه الحكومية للبيانات وحقوق الملكية الفكرية.

واضافت مايكروسوفت أن فورنتاير كومباني ستدمج المعرفة الصناعية العميقة والقدرات الإدارية المتغيرة وهندسة الذكاء الاصطناعي معا لتسريع تبني أي مؤسسة للذكاء الاصطناعي.

وستدعم الشركة الجديدة العملاء في اختيار ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي من موردين متعددين بما في ذلك شركات أوبن أيه.آي وأنثروبيك ومايكروسوفت ايه.آي والنماذج مفتوحة المصدر بدلا من حصرهم في منصة واحدة.

وتم تعيين رودريجو كيدي رئيسا لشركة مايكروسوفت فرونتاير كومباني.

وقالت مايكروسوفت إن المشروعات الأولى للشركة الجديدة مع عملاء مثل مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (إل.إس.إي.جي) ولاند أوليكس ويونيلفر ونوفو نورديسك حققت بالفعل نتائج قابلة للقياس. كما ستعمل الشركة مع شركات استشارات مثل أكسنتور وكابجيمني وإرنست أند يونج وكيه.بي.إم.جي وبي.دبليو.سي لكي تتوسع مبادرتها عالميا.