زيلينسكي يدعو المبعوثين الأمريكيين لزيارة أوكرانيا والعمل على دفع روسيا للتفاوض وإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه على مدار اليومين الماضيين أجرى سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، محادثات مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يقوم كوشنر، والمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بزيارة إلى أوكرانيا، على الرغم من تعثر جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب منذ عدة أشهر.

وقال زيلينسكي "عليهم الحضور، وتقييم الوضع، وشرح ما يجب فعله وهو بدء المفاوضات ووقف الحرب".

وأضاف زيلينسكي أنه يأمل أيضا في لقاء ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة.