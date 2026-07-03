رونالدو بعد عبور كرواتيا: الطريق إلى لقب المونديال يتطلب الصبر

أبدى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات تتطلب الصبر والقدرة على تحمل المعاناة.

وكان المنتخب البرتغالي قد قلب تأخره إلى انتصار ثمين في اللقاء الذي أقيم صباح الجمعة على ملعب تورونتو في كندا، ضمن منافسات دور الـ32، بعدما أدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يخطف البديل جونزالو راموس هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود البرتغال إلى مواجهة مرتقبة أمام إسبانيا في ثمن النهائي.

وقال رونالدو، في تصريحات بعد المباراة: "هل توقعت كل هذا القلق والتوتر؟ نعم، كنت أتوقع ذلك. بصفتي قائدًا، مررت بمواقف مماثلة من قبل، وكنت أعلم أننا بحاجة إلى معرفة كيفية تحمل المعاناة".

وأضاف: "إذا أردنا الفوز ببطولة بهذا الحجم، فعلينا أن نتعلم كيف نعاني، وهذا ما حدث اليوم.. أعتقد أنها كانت مباراة ممتعة للجماهير".

وأوضح قائد البرتغال أن منتخب بلاده فرض سيطرته خلال الشوط الأول، بينما أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بعد الاستراحة، قائلًا: "في الشوط الثاني أصبحت المباراة فوضوية إلى حد ما، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. بعد هدف كرواتيا شعرنا ببعض التوتر والارتباك".

وأتم رونالدو تصريحاته بقوله: "تسجيل ركلة الجزاء منحنا دفعة معنوية كبيرة، وبعدها أصبحت المباراة أسهل نسبيًا، رغم أننا واجهنا بعض الصعوبات حتى النهاية. هذه طبيعة المنافسة، وعلينا أن نكون مستعدين لمواصلة التقدم في البطولة".