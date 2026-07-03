متحدث الصحة: الولادات القيصرية غير المبررة أعلى معدلات العنف التوليدي في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العنف التوليدي هو أي تصرف قولي أو فعلي غير مبرر طبيًا مع المرأة خلال الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة، ويشمل العنف اللفظي والإهمال.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "لقاء على الهواء"، مع الإعلامية لقاء سويدان، على قناة الشمس، أمس الخميس، أن الدراسات تشير إلى أن أعلى معدلات العنف التوليدي في مصر تتمثل في الولادات القيصرية غير المبررة، موضحًا أن هذه هي “العنف التوليدي الحقيقي في مصر”، حيث تصل نسبتها إلى نحو 72% تقريبًا، وهناك أرقام تشير إلى نسب أعلى من ذلك.

وأكد على أن وزارة الصحة تعمل منذ فترة على العودة إلى الولادة الطبيعية، باعتبارها أقل عنفًا ضررًا على الأم والجنين، مشددًا على أن الولادة القيصرية تُعد إجراءً على خلاف الأصل، ولا يُلجأ إليها إلا إذا كان هناك سبب طبي يبررها.

وأشار إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض السيدات يدفعهن إلى تفضيل الولادة القيصرية اعتقادًا بأنها أسهل، موضحًا أنها تشبه من “يستريح مؤقتًا ثم يتضرر لاحقًا”.

وأوضح أن معدلات وفيات الأطفال بعد الولادة القيصرية أعلى من الولادة الطبيعية، كما ترتفع معدلات الأنيميا والسمنة والتقزم، إلى جانب زيادة معدلات دخول الأطفال الحضانات، والإصابة بالتوحد.

وأردف أن القيصرية، تزيد أيضًا من احتمالات إصابة الأم بعدوى الجراحة والالتصاقات، كما ترتفع معها معدلات وفيات الأمهات، مؤكدًا على أنها مثل أي عملية جراحية لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند وجود احتياج طبي يستدعي التدخل الجراحي.