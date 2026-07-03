تتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك عقب انتهاء عملية الاقتراع التي جرت يوم الخميس ، حيث شرعت مكاتب الفرز في مختلف الدوائر الانتخابية، بما فيها مكاتب الجالية الجزائرية في عدد من الدول، في إحصاء الأصوات بحضور ممثلي القوائم المترشحة والمراقبين.

وفي السياق، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المصوتين داخل الوطن بلغ 4 ملايين و962 ألفًا و433 ناخبًا، بنسبة مشاركة أولية قدرت بـ 79ر20 %، فيما بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 91 ألفًا و170 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 67ر10 %، مؤكداً أن هذه الأرقام أولية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قررت تمديد توقيت غلق مكاتب التصويت على مستوى جميع الدوائر الانتخابية داخل الوطن، استجابة لطلبات المنسقين الولائيين، وعملاً بأحكام المادة 132 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن توجيه إنذارات لبعض القوائم المترشحة بسبب مخالفتها أحكام القانون العضوي للانتخابات من خلال القيام بالدعاية الانتخابية في محيط مراكز التصويت، عقب تلقي إخطارات من بعض الأحزاب. كما أوضح أن تغطية الأحزاب لمكاتب التصويت لمراقبة سير العملية الانتخابية بلغت نحو 50%، مشيراً إلى استلام قوائم ممثلي الأحزاب على مستوى اللجان الانتخابية الولائية والبلدية.