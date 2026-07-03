أكد توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، أن فريقه أنهى استعداداته لمواجهة منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني وضع خططًا مختلفة للتعامل مع المباراة، سواء شارك محمد صلاح أو غاب عنها.

وأوضح بوبوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن الجهاز الفني أجرى دراسة شاملة للمنتخب المصري في الحالتين، وقال: "حللنا المباريات التي لعب فيها صلاح، وكذلك المباريات التي غاب عنها، كما تابعنا اللاعبين الذين شاركوا بديلًا له، لذلك لن نفاجأ بأي قرار بشأن مشاركته، وسنتعرف على الموقف النهائي قبل انطلاق المباراة".

وشدد المدرب الأسترالي على أن منتخبه يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد اجتياز دور المجموعات، مؤكدًا أن اللاعبين أثبتوا قدرتهم على المنافسة في البطولة، وقال: "نشعر بالرضا عما قدمناه حتى الآن، واستحققنا الوصول إلى هذه المرحلة. الجميع جاهز ذهنيًا وبدنيًا، وهدفنا مواصلة المشوار وتقديم أفضل مستوى ممكن".

وأضاف أن مواجهة مصر ستكون تحديًا كبيرًا، في ظل رغبة المنتخبين في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دور الـ16، موضحًا: "نحترم المنتخب المصري كثيرًا، فهو يمتلك لاعبين مميزين ويطمح مثلنا لتحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية. ستكون مباراة قوية ومميزة للطرفين".

وتحدث بوبوفيتش عن التطور الذي شهده المنتخب الأسترالي خلال البطولة، مؤكدًا أن لاعبيه أظهروا شخصية قوية ونضجًا واضحًا مع توالي المباريات، خاصة في اللقاءات الأخيرة.

وقال: "ما قدمه اللاعبون في الشوط الثاني من مباراتنا الماضية كان دليلًا على تطورهم، لقد تعاملوا مع الظروف بهدوء وثقة، وهو ما منحنا قناعة بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "الأداء الذي قدمناه أمام باراجواي عكس شخصية الفريق، سواء من ناحية الانضباط أو الثقة أو الصلابة الدفاعية، وهي عناصر أساسية لتحقيق النجاح في مباريات خروج المغلوب، وأثق في قدرة اللاعبين على مواصلة هذا المستوى".

كما أشار المدرب الأسترالي إلى أن منافسات دور الـ32 أثبتت أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالتوقعات، موضحًا أن بعض اللقاءات حُسمت بركلات الترجيح، بينما فرضت منتخبات أخرى تفوقها الواضح، مثل إسبانيا، وهو ما يعكس طبيعة هذه المرحلة من البطولة.

واختتم بوبوفيتش تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في لاعبيه، قائلًا: "منذ بداية البطولة كنا نؤمن بقدرتنا على المنافسة والوصول إلى هذه المرحلة، والآن أمامنا فرصة جديدة لإثبات أحقيتنا بمواصلة المشوار في كأس العالم والتأهل إلى الدور المقبل".