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حسم منتخب البرتغال تأهله إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز القاتل على منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1.

وانتصر منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 على كرواتيا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وبادرت كرواتيا بالتسجيل عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68، ثم أضاف جونزالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب البرتغال إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لمواجهة منتخب إسبانيا الذي انتصر على النمسا بثلاثية وحسم التأهل أيضا إلى دور الـ16.

وتعد مباراة إسبانيا والبرتغال ديربي إيبيريا، نظرا لوقوع البلدين في شبه الجزيرة الأيبيرية بجنوب غرب أوروبا.