ميرتس يأمل أن تؤدي الإصلاحات إلى تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1% في 2027

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في أن يستعيد الاقتصاد زخمه بفضل الإصلاحات التي اتفقت عليها حكومته الائتلافية، وأن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 1% خلال العام المقبل.

وفي برنامج بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي مساء اليوم الخميس:" أريد أن نخرج من حالة الضعف هذه التي يعاني منها اقتصادنا. علينا أن نرفع معدل النمو المحتمل. وأود أن نرى الرقم 1 مرة أخرى أمام الفاصلة العشرية في معدل النمو في العام المقبل".

وكانت توقعات الحكومة الألمانية التي نُشِرَتْ الربيع الماضي أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نموا بمعدل 5ر0% خلال العام الجاري، فيما توقعت أن تصل هذه النسبة إلى 9ر0% في عام 2027. وبذلك، فإن الحد الأدنى الذي يستهدفه ميرتس للعام المقبل لا يزيد إلا بمقدار 1ر0 نقطة مئوية فقط على التوقعات الحكومية الحالية.

وكان الاقتصاد الألماني سجل في عام 2025 نمواً طفيفاً بلغ 2ر0%، بعدما كان قد سجل انكماشا خلال العامين السابقين.

وسلط ميرتس الضوء على الخطة الشاملة الرامية إلى الحد من البيروقراطية وإجراء تعديلات واسعة على قانون حماية البيانات، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد."