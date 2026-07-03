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حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة البرتغال وكرواتيا في اللقاء المقام بين المنتخبين في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب البرتغالي مع كرواتيا على ملعب "تورنتو" في كندا، ضمن منافسات دور الـ32 (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم 2026.

واتسم الشوط الأول بالحذر الدفاعي من جانب المنتخبين رغم المحاولات على المرمى القليلة.

وتعد هذه المواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فالفائز سيواصل رحلة الحلم المونديالي ليواجه المنتخب الإسباني في دور الـ16، بينما سيودع الخاسر البطولة من أولى الأدوار الإقصائية.