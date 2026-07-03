إيران: 65 ألف عنصر شرطة يشاركون في مراسم تشييع جنازة علي خامنئي

أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران العميد أحمد رضا رادان، أن أكثر من 65 ألف عنصر شرطة يتولون تأمين مراسم دجنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الأيام في محافظات طهران (العاصمة) وقم (جنوب العاصمة) ومشهد (شرق البلاد).

وأشار رادان في تصريح له اليوم الجمعة إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القيادة العامة للأمن الداخلي لمراسم تشييع جنازة خامنئي، موضحا أن أكثر من 65 ألف عنصر أمني سيؤدون مهامهم في محافظات طهران وقم ومشهد، كما سيتولى نحو 200 ألف عنصر من الحدود وحتى هذه المحافظات تأمين الطرق البرية وتغطية المناطق الحدودية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

وأضاف أن جميع المنافذ الجوية والبرية جاهزة لاستقبال الضيوف الأجانب الوافدين للمشاركة في هذه المراسم، سواء في طهران أو مشهد أو قم.

ومن المقرر بدء مراسم تشييع جنازة خامنئي، اليوم السبت وحتى يوم الخميس في طهران، ومدينتي قم ومشهد، بالإضافة إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق.

وسيجسّى جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد عائلته الذين قتلوا معه، لمدة ثلاثة أيام في مصلى الخميني، الذي عُلّقت فيه لافتات تحمل صور خامنئي واقتباسات له.

وتخطط السلطات الإيرانية لدفن جثمان خامنئي يوم الخميس المقبل، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.