استقالة رئيس وزراء مولدوفا وسط فضيحة فساد

استقال رئيس وزراء مولدوفا الكساندرو مونتيانو، بعد 8 أشهر فقط قضاها في المنصب، وسط فضيحة فساد تورطت فيها شركة لإدارة الحركة الجوية مملوكة للدولة، والتي هزت الدولة الصغيرة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي.

وقال مونتيانو، الذي ترأس حكومة مولدوفا في نوفمبر الماضي في بيان إنه لا يمكنه أن "يمارس تفويضه طبقا لمبادئه وقناعاته" وقرر الاستقالة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولم يوضح السبب المحدد لاستقالته المفاجئة.

وهزت مولدوفا سلسلة من الادعاءات بأن مسئولين تنفيذيين كبار في شركة "مولد إيه.تي.إس.إيه" لإدارة الحركة الجوية حصلوا على مناصبهم باستخدام أوراق اعتماد مزورة واستفادوا من رواتب ومزايا كبيرة بشكل استثنائي.

وكتب مونتيانو في بيان، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم أنهي ولايتي كرئيس للوزراء. في اللحظة التي افهم فيها أنه لم أعد قادرا على ممارسة تفويضي طبقا لمبادئي ومعتقداتي، أختار الانسحاب"،حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.

وأضاف: "لقد قبلت الاقتراح بأن أكون رئيسا للوزراء بمسئولية كبيرة وقناعة قوية بأنه يمكنني المساهمة في تغيير الأمور إلى الأفضل".

وعندما يعلن رئيس للوزراء عن استقالته في مولدوفا، تدخل حيز التنفيذ على الفور، لكن الحكومة تواصل تسيير الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة.

وفي بيان صحفي في أعقاب استقالته، شكرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، مونتيانو بسبب قيادته من خلال "فترة معقدة" لمولدوفا، لكنها قالت إنها تتوقع "مزيدا من المشاركة في قرارات معقدة، أكثر انفتاحا للاستماع إلى الأشخاص".

يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي أصدرت محكمة في مولدوفا حكما بالسجن لمدة 19 عاما على السياسي البارز رجل الأعمال فلاديمير بلاهوتنيوك، بعد إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال وغسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.