أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري تعاقده بشكل رسمي مع حمادة صدقي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادًا لخوض منافسات موسم 2026-2027.

وأوضح النادي، عبر بيان نشره على منصاته الرسمية، أن التعاقد مع صدقي يأتي في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق وتعزيز حضوره في المنافسات المحلية والقارية، معوّلًا على خبرته التدريبية وقدرته على تطوير الأداء وتحقيق النتائج.

ومن المنتظر أن يباشر حمادة صدقي مهامه خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل على تقييم عناصر الفريق ووضع البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، تمهيدًا للدخول بقوة في الاستحقاقات المنتظرة.