استطلاع: أغلبية الألمان تؤيد تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وأمريكا

أيدت أغلبية كبيرة من الألمان توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول شريكة أخرى بعيدا عن الصين وأمريكا.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "سيفي" لأبحاث الرأي بتكليف من مؤسسة "هاينريش بول" المقربة من حزب الخضر أن 85% من المشاركين وافقوا على عبارة: "ينبغي لأوروبا أن توزع علاقاتها الاقتصادية على عدد أكبر من الدول الشريكة حتى تصبح أقل اعتمادا على أمريكا والصين".

ووفقا للبيانات، رفض 5% فقط من بين خمسة آلاف مواطن ألماني شملهم الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الماضي، هذه العبارة، بينما أبدى واحد من بين كل عشرة مشاركين موقفا محايدا.

وأظهرت النتائج أيضا أن كثيرا من المواطنين في ألمانيا يرون أهمية تعزيز استقلال البلاد في بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجالات الطاقة، والأدوية، وصناعة الدفاع. وعند سؤال المشاركين: "في أي المجالات تعتقد أنه من المهم بشكل خاص أن تصبح أوروبا أكثر استقلالا عن الدول الأخرى؟"، اختار نصف المشاركين قطاع الطاقة، فيما أعطى 45% الأولوية للأدوية، مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة. وذكر 40% تكنولوجيا الدفاع، بينما رأى 32% أهمية تعزيز الاستقلال في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. كما اعتبر واحد من بين كل خمسة مشاركين أن تعزيز الاستقلال الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي أمر مهم.

لكن صورة الرأي العام بدت أقل وضوحا عندما ارتبط تحقيق قدر أكبر من الاستقلال بارتفاع التكاليف؛ فقد أيد 47% من الألمان كليا أو إلى حد ما عبارة: "ينبغي للسياسة أن تتقبل على المدى القصير ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين حتى تصبح أوروبا أكثر استقلالا اقتصاديا على المدى الطويل". في المقابل، رفض 33% هذا الطرح، بينما أبدى واحد من بين كل خمسة مشاركين موقفا محايدا.