مفوض الأمم المتحدة الحقوقي يحذر من العنف حول مدينة الأبيض في السودان

أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، "إنذارا أحمر" بشأن جرائم بشعة محتملة في مدينة استراتيجية بوسط السودان، وحولها، داعيا قادة العالم لفعل المزيد للمساعدة في وقف إراقة الدماء في الحرب الجارية في البلاد بين الجيش والقوات شبه العسكرية.

وقال تورك لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن الإشارات من مدينة الأبيض "واضحة ولا لبس فيها وهي كارثة حقوقية أخرى تتكشف في السودان".

وتأتي هذه التصريحات فيما عقد المجلس- أعلى كيان حقوقي بالأمم المتحدة- مناقشات عاجلة بشأن الوضع في الأبيض في ضوء المخاوف التي تحدث عنها الدبلوماسيون وجماعات مدافعة وغيرهم أن موجة من الأعمال الوحشية قد تكون وشيكة ضد المدنيين في حرب السودان وهي الآن في عامها الرابع.

وقال تورك: "هذا ليس تدريبا.. إنه إنذار أحمر يجب وضعه على مكاتب رؤساء الدول والحكومات حول العالم. يجب أن تضج هواتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة بأفكار بشأن كيفية منع الجرائم الوحشية في الأبيض وفي أماكن أخرى في كردفان".

و اندلعت الحرب بالسودان في أبريل 2023 بعد توترات طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر الصراع عن مقتل 59 ألف شخص على الأقل ونزوح نحو 13 مليون شخص ودفع أجزاء كثيرة من الصراع إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص للمساعدة الإنسانية.