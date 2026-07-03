القبض على المتهم بالتحرش بسيدة داخل مترو الأنفاق في الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالجيزة، وذلك بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تحرش أحد الأشخاص بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه حلاق ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 30 يونيو الماضي على النحو المشار إليه حال توجهه إلى محل عمله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.